Gazzetta - Milan, 40 milioni da tre cessioni: CDK, Maldini e Saelemaekers. Ecco nuove risorse per il grande colpo in attacco

Al momento il Milan ha diversi giocatori in prestito, tre dei quali stanno facendo piuttosto bene, tanto che i loro attuali club stanno valutando seriamente di prenderli a titolo definitivo al termine di questa stagione. Stiamo parlando di Charles De Ketelaere all'Atalanta, di Daniel Maldini al Monza e di Alexis Saelemaekers al Bologna. Grazie alle loro eventuali cessioni, nelle casse milaniste potrebbe entrare circa 40 milioni di euro, vale a dire nuove risorse che verrebbero poi utilizzate per il grande colpo in attacco.

TRE CESSIONI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva che, analizzando la stagione di CDK, spiega che il belga ha ritrovato fiducia con Gasperini e ora il club bergamasco è seriamente intenzionato a versare al Milan i 26 milioni che servono per riscattarlo e prenderlo così a titolo definitivo. Altri 10 milioni potrebbero arrivare invece dalla cessione di Saelemaekers al Bologna, mentre il Monza vuole trattare presto con il club di via Aldo Rossi l'acquisto di Daniel Maldini, attualmente in prestito secco in Brianza. Dal suo addio, ecco altri 3-5 milioni di euro per il Diavolo.

GRANDE INVESTIMENTO - Questo ulteriore tesoretto da circa 40 milioni verrebbe poi utilizzato dai dirigenti rossoneri per il grande investimento in attacco, con il Milan pronto a prendere un nuovo centravanti in estate. I nomi che circolano sono sempre quelli di Gyokeres dello Sporting Lisbona, Zirkzee del Bologna, Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord. Vedremo chi la spunterà alla fine, quel che è certo è che in via Aldo Rossi sanno bene che lì davanti bisognerà spendere parecchio.