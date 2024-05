Abate è in scadenza con il Milan: incontrerà la dirigenza per parlare del futuro. I possibili scenari

Ignazio Abate sta per concludere il terzo anno da allenatore nelle giovanili del Milan, dove ha ottenuto sempre risultati importanti: finali scudetto con gli Allievi nazionali nel '21-22, semifinali di Youth League con la Primavera nel '22-23 e finale quest'anno. Tra i meriti principali c'è sicuramente quello di aver fatto crescere diversi giovani che si sono già visti in prima squadra, come Simic, Bartesaghi, Zeroli e ovviamente Camarda. Ma quale sarà il suo futuro visto a giugno scade il suo contratto con il Diavolo?

Secondo gazzetta.it, nelle prossime settimane Abate avrà un incontro con la dirigenza di via Aldo Rossi per capire quali sono i progetti che ha per lui. Gli scenari sono diversi: potrebbe restare ancora alla guida della Primavera; l'ex terzino è poi in corsa per la panchina della squadra Under 23, anche se Daniele Bonera sembra essere favorito; infine, non è escluso che il giovane tecnico abbia le sue ambizioni e possa valutare qualche proposta che gli arriverà per guidare qualche squadra di "grandi".