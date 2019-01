Gazzetta - Milan, Leonardo incontra l’agente di Piatek: intesa totale sul contratto. Martedì l’annuncio

Piatek-Milan, un matrimonio che s’ha da fare. E si farà. Probabilmente martedì, quando le parti si incontreranno nuovamente per sistemare gli ultimi dettagli. Nel frattempo, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Leonardo e Maldini, nella giornata di ieri, hanno ricevuto nella sede rossonera di via Aldo Rossi il manager Gabriele Giuffrida, agente del centravanti polacco.

TUTTO FATTO - L’intesa con il giocatore è ampiamente definita - scrive la rosea - ma fra dettagli contrattuali e stipendio (articolato in base fissa e bonus) c’è sempre qualcosa da sistemare. Piatek firmerà un quinquennale con ingaggio a salire, da 1.8 milioni a oltre 2 (premi esclusi). Come detto, il dialogo tra Milan e Genia riprenderà dopo la partita in programma domani a Marassi. Martedì, dunque, sarà il giorno della completa definizione dell’affare e possibilmente anche quello degli annunci ufficiali. I club sono d’accordo sulla valutazione di 40 milioni. Preziosi li vorrebbe in un’unica soluzione, Leonardo preferirebbe un pagamento dilazionato in tre anni per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario. La soluzione sarà a metà strada oppure finirà per favorire i rossoneri.

CONTROPARTITA - Nella trattativa potrebbe rientrare anche una contropartita tecnica gradita alla società rossoblù. Si tratta di Andrea Bertolacci, riserva al Milan e tentato da un nuovo rilancio a Genova. La scelta va comunque ben ponderata, visto che il giocatore, in scadenza di contratto a giugno, tra 6 mesi sarà libero di scegliere la destinazione migliore, per progetto e offerta contrattuale. Per decidere oggi, dunque, va incentivato.