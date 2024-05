Nel silenzio di protesta di San Siro un Milan-Genoa pazzo: finisce 3-3. Verdetti rimandati per i rossoneri

Il Milan pareggia 3-3 con il Genoa nella 35esima giornata di Serie A. Partita ricca di capovolgimenti a San Siro: partono forte gli ospiti che segnano subito con il rigore di Retegui, recuperato a fine primo tempo dal colpo di testa di Florenzi; a inizio secondo tempo Ekuban riporta in vantaggio il Grifone, prima della doppia rete rossonera firmata da Gabbia e da Giroud; chiude il match il 3-3 segnato a due passi dalla linea di porta da Retegui.

Con questo risultato il Milan non ha ancora la certezza matematica del secondo posto e della qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.

Il pre-partita

I fatti più importanti, per quanto riguarda il mondo rossonero, sono avvenuti nel pre-partita, con l'annunciata protesta di San Siro che ha compreso un comunicato su tre pagine, il totale silenzio per tutto l'arco del match e l'esposizione di uno striscione con il seguente messaggio indirizzato alla società: "Un progetto vincente parte dalla società. Coesione, ambizione, capacità, acquisti mirati, presenza istituzionale, strategia comunicativa". Un modo per invitare il Club a fare le scelte sul mercato, per la panchina e nelle strategie istituzionali adeguate alle ambizioni di un Club come il Milan.



Il primo tempo

Nel clima surreale di San Siro, con la Curva Sud in silenzio a causa della protesta annunciata nei giorni scorsi, il Milan ha faticato parecchio sin dalle prime battute: la gara dei rossoneri si è complicata al quinto minuto quando Tomori ha steso nella propria area Vogliacco. Il rigore è stato trasformato da Mateo Retegui, tornato al gol dopo 70 giorni: la reazione della squadra di Pioli è stata rabbiosa, dopo qualche minuto Pulisic ha colpito il palo con un tiro dalla distanza. Il Genoa col passare dei minuti ha deciso di giocare più di rimessa, i padroni di casa hanno invece cercato di scardinare una difesa chiusa a doppia mandata in ogni modo possibile. Il Grifone si è aggrappato a Martinez, il portiere ospite ha prima deviato in corner un tiro dello stesso Pulisic, pochi secondi più tardi di puro istinto ha cancellato il colpo di testa di Theo Hernandez. Il pareggio rossonero è arrivato in pieno recupero quando Chukwueze ha pescato in area Florenzi: la zuccata ravvicinata questa volta ha beffato i liguri.



Il secondo tempo

Pronti via e il Milan lascia le praterie agli ospiti, i quali ne approfittano subito: cross di Vogliacco perfetto per Ekuban che stacca e insacca di testa per l'1-2 al 47esimo. Poco dopo gol annullato a Chukwueze per fuorigioco netto. Primo cambio per il Milan al 67' del secondo tempo, con il risultato fermo sul 2-1 in favore del Genoa; Stefano Pioli sceglie così di mandare in campo Okafor al posto di Leao, fischiato da gran parte del pubblico di San Siro (non dalla Curva Sud) al momento della sostituzione: il portoghese si è diretto negli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Da qui parte la rimonta rossonera: prima segna Gabbia su corner di Florenzi, poi Giroud al volo su imbeccata di Pulisic.

Prima della fine del match altra protesta della Curva Sud: al 77' il cuore pulsante del tifo milanista abbandona lo stadio. Non succede più nullla, vedremo cosa succederà in estate.