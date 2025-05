live mn Milan - Bologna (0-1): game over. Prestazione inguardabile, la Coppa Italia vola via

23.00 - Triplice fischio, il Bologna vince la Coppa Italia.

90' + 4 - Ci prova Odgaard, para Maignan.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

90' - Gioco fermo da un paio di minuti per soccorrere un giocatore del Bologna a terra.

88' - Fuori Fofana e Pulisic, dentro Abraham e Chukwueze.

86' - Scorre il tempo, il Bologna riesce ad addormentare la partita.

84' - Nonci sono idee, giocatori costretti a passare il pallone a Maignan per far ripartire l'azione.

82' - Milan ingabbiato, il tempo scorre.

80' - Italiano toglie Castro e Ndoye, dentro Dallinga e Odgaard.

78' - Milan bloccato, non riesce a costruire nulla di pericoloso. Si affida a qualche lancio, in uno di questi Joao Felix conquista un corner.

76' - Camnbio per il Bologna: fuori Holm, dentro Calabria.

75' - Ammonito Lucumì per fallo su Pulisic a metà campo.

73' - Prova a fare tutto da solo Pulisic, Skorpuski lo anticipa.

71' - Lampo di Castro, palla fuori.

71' - Theo Hernandez pesca Gimenez ma non riesce a dare forza alla conclusione: para facile Skorupski.

69' - Doppio cambio per il Bologna: fuori Fabbian e Orsolini, dentro Pobega e Casale.

67' - Reijnders in mezzo per Joao Felix che calcia malissimo.

67' - Leao conquista un corner.

66' - Palla profonda per Leao, Skorupski lo anticipa.

62' - Tripo cambio per il Milan: fuori Tomori, Jimenez e Jovic. Dentro Walker, Joao Felix e Gimenez.

62' - Fofana decide di fare tutto da solo, sfonda fino al limite dell'area e trova Jovic che è però defilato.

57' - Ammonito Fabbian.

57' - Leao lanciato in profondità, Skorupski lo anticipa in uscita.

55' - Il Milan prova a reagire, rovesciata di Leao che finisce alta.

52' - Gol del Bologna con Ndoye. Fabbian verticalizza per Orsolini, fermato da Theo ma la palla finisce a Ndoye che si sistema il pallone e lo scaraventa in rete.

50' - Pavlovic mura Orsolini, ci prova poi Holm dalla distanza ma la palla finisce fuori.

49' - Leao conquista un corner.

46' - Entrambe le squadre con gli stessi effettivi del primo tempo.

22.09 - Si riparte!

21.51 - Non si sblocca la finale di Coppa Italia. Il Milan parte bene, crea la sua prima occasione da gol dopo quattro minuti, poi lascia campo al Bologna che per una decina di minuti fa paura. Di fatto però la più grande occasione del gol ce l'hanno i rossoneri con Skorupski provvidenziale. Dopo 15 minuti di fuoco i ritmi calano, emerge un po' di nervosismo e arrivano tre cartellini gialli, di cui due del Milan (Tomori e Pulisic). Prova fin qui non sufficiente da parte del Diavolo, se vuole vincere il trofeo. Leao si è acceso a intermittenza, qualche buon suggerimento di Jovic. Non si è notato fin qui Reijnders.

21.51 - Finisce il primo tempo.

45 + 2 - Si accende la partita: ammonito Pulisic per proteste a seguito di un fallo datogli contro.

45 + 1 - Concessi due minuti di recupero.

43' - Fallaccio di Ferguson su Leao: ammonito lo scozzese.

42' - Jimenez perde palla, Miranda ne approfitta e crossa, Pavlovic salva in corner.

39' - Contatto Holm-Pavlovic, il Bologna chiede il rigore ma per Mairani è tutto regolare. L'intervento in ogni caso è fuori dall'area.

38' - Tomori è il primo ammonito della partita: l'inglese entra in ritardo su Ndoye.

35' - Ci prova Ferguson, palla alta.

34' - Fofana perde un pallone pericoloso, deve fermare fallosamente Castro.

33' - Jovic cerca Leao in profondità: fuorigioco.

31' - Un po' di statistiche: una grande occasione per il Bologna, due per il Milan. Tiri in porta: 2-4 per il Bologna; un corner per il Bologna a zero.

29' - Lucumì a terra. Problemi per il colombiano.

26' - Miranda cerca di sorprendere Maignan sul suo palo, ma la conclusione è troppo debole.

25' - Gabbia pasticcia e regala un corner al Bologna.

24' - Per Youssuf Fofana è la 50ª presenza con la maglia del Milan.

23' - Imbucata di Jovic per Jimenez, ottima la chiusura difensiva di Miranda.

22' - Orsolini costantemente pericoloso.

20' - Tra i presenti all'Olimpico c'è Jannik Sinner. Il grande tennista è notoriamente tifoso del Milan e in questi giorni è impegnato al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia di tennis.

19' - Il Bologna affonda nell'area rossonera che riesce a chiudere gli spazi.

18' - Orsolini tenta il cross ma non trova Fabbian.

16' - Si abbassano i ritmi dopo la girandola di emozioni del primo quarto d'ora.

14' - Holm ferma fallosamente Pulisic, ora a terra dolorante.

13' - Ndoye ispirato, Tomori usa le maniere decise per fermarlo.

11' - CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Skorupski provvidenziale evita l'autorete di un compagno di squadra e si fa trovare pronto nuovamente sulla ribattuta.

10' - Fallo di Freuler su Leao al limite del'area, punizione Milan.

9' - Punizione insidiosa del Bologna, rimbalzo pericoloso, Maignan evita il peggio.

7' - È un bel Bologna: Orsolini dalla destra cambia gioco per Ndoye, lo svizzero serve Ferguson che ci prova dalla distanza mandando alto.

5' - Il Bologna reagisce verticalizzando velocemente, Maignan è tempestivo nell'uscita bassa ad anticipare Orsolini.

4' - OCCASIONE PER IL MILAN! Leao ispirato affonda sulla sinistra e mette in mezzo dove trova Jimenez che manda alto.

21.02 - Si parte! Il calcio d'inizio è del Milan.

21.00 - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri. Bologna in maglia bianca con banda orizzontale rossoblù. Calzoncini e calzettoni bianchi.

20.59 - I giocatori delle due squadre si scambiano il saluto.

20.57 - Chiara Galiazzo canta l'inno di Mameli.

20.56 - Le due squadre entrano in campo.

20.52 - L'evento è nel vivo: Roberto Baggio, grande doppio ex, ha preso la Coppa Italia e l'ha portata in campo.

Amici di MilanNews.it, benvenuti dallo stadio "Olimpico" dove il Milan si gioca la finale di Coppa Italia, un trofeo che abbiamo vinto cinque volte e che manca da 22 anni. Tra noi e il trofeo c'è il Bologna, che insegue un sogno: l'ultimo successo dei felsinei risale al 1974.

Confronto numero 189 tra le due squadre, con 88 vittorie del Milan, 53 del Bologna e 47 pareggi. Le due squadre tornano a incrociarsi in Coppa Italia dopo 29 anni, allora il Bologna la spuntò nel doppio confronto vincendo ai rigori in un incrocio valido per i quarti di finale. Nel torneo il bilancio dice 6 vittorie del Milan, 3 pareggi e 5 vittorie del Bologna. Undicesima sfida di Vincenzo Italiano al Milan, per l'attuale tecnico bolognese fin qui 4 vittorie contro il Diavolo e 6 sconfitte.

Ambiente elettrico nella capitale, il Diavolo si presenta con la formazione tipo delle ultime settimane: torna Fofana dall'infortunio, torna Leao, squalificato nell'ultimo turno di campionato. Recupera Tomori che aveva lasciati presto il campo venerdì scorso. Confermato Luka Jovic in attacco.

Bologna completamente diverso rispetto alla partita di campionato contro i rossoneri. Cambiano 7/11, torna Holm che recupera dall'infortunio, così come Castro è pronto per giocare dal 1'. La vera sorpresa è la presenza di Fabbian sulla trequarti, preferito a Odgaard.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo; Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Torriani, Sportiello, Thiaw, Walker, Emerson Royal, Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Chukwueze, Joao Felix, Abraham, Gimenez, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi’, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Dalling, Cambiaghi, De Silversti, Dominguez. All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

ASSISTENTI: Peretti e Colarossi.

IV UFFICIALE: Manganiello.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Mazzoleni.