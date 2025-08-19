Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco

L'ultima - anche se ancora da ufficializzare - è quella di Noah Okafor al Leeds per 21 milioni di euro bonus compresi: continua la campagna cessioni del Milan, davvero imponente in questa sessione di calciomercato. Igli Tare sta lavorando duramente per sfoltire la rosa, mandando in prestito alcuni giovani e cedendo diversi giocatori che, in un modo o nell'altro, non sono più centrali nel progetto. È chiaro che, con tutti questi incassi, ci si attendono rinforzi importanti negli ultimi giorni di mercato e che non ci si fermi alla sola punta, anche perché la squadra andrebbe rinforzata sia in difesa che, con l'addio dello svizzero, con un vice Leao all'altezza.

Spiccano i quasi 200 milioni di euro dalle cessioni, se si contano anche i bonus. Un'estate da record nel mercato in uscita, una vera e propria rivoluzione, dove sono stati venduti anche giocatori importanti.

LE CESSIONI FINO AD OGGI:

Francesco Camarda (attaccante - Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto | 0

Tijjani Reijnders (centrocampista - Manchester City), titolo definitivo | 57 milioni più 15 di bonus

Kevin Zeroli (centrocampista - Monza), prestito secco | 0

Pierre Kalulu (difensore - Juventus), titolo definitivo | 14 milioni più 3 di bonus

Marco Pellegrino (difensore - Boca Juniors), titolo definitivo | 3,5 milioni

Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto

Luka Jovic (attaccante), fine contratto

Theo Hernandez (difensore - Al-Hilal), titolo definitivo | 25 milioni

Lapo Nava (portiere - Cremonese), titolo definitivo

Marco Sportiello (portiere - Atalanta), titolo definitivo | 1 milione

Tommaso Pobega (centrocampista - Bologna), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni | 1 milioni più 7 riscatto

Emerson Royal (difensore - Flamengo), titolo definitivo | 9 milioni più 1 di bonus

Devis Vasquez (portiere - svincolato), risoluzione contrattuale

Lorenzo Colombo (attaccante - Genoa), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni | 1 più 9 per il riscatto

Christian Comotto (centrocampista - Spezia), prestito secco

Mattia Liberali (trequartista - Catanzaro), titolo definitivo

Filippo Terracciano (difensore - Cremonese), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni | 3,5 milioni di riscatto

Warren Bondo (centrocampista - Cremonese), prestito secco

Alvaro Morata (attaccante - Como), prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni | 10 milioni

Malick Thiaw (difensore - Newcastle United), titolo definitivo | 35 milioni più 5 di bonus

Vittorio Magni (difensore - Cesena) prestito con diritto di riscatto

Marko Lazetic (attaccante - Aberdeen) titolo definitivo

LA ROSA AL MOMENTO

Con la vicinissima cessione di Noah Okafor al Leeds, il Milan conterebbe - al momento - 22 giocatori in rosa così suddivisi:

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Torriani

DIFENSORI: Tomori, Pavlovic, Gabbia, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Estupinan

CENTROCAMPISTI: Modric, Ricci, Jashari, Fofana, Musah, Loftus-Cheek, Jimenez, Saelemaekers

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Gimenez, Chukwueze

