Okafor al Leeds, è fatta: al Milan 21 milioni, bonus compresi

vedi letture

Noah Okafor diventerà presto un nuovo giocatore del Leeds: come riferisce Gianluca Di Marzio su Instagram, è infatti tutto fatto per il trasferimento in Premier League dell'attaccante svizzero. Nelle casse del Milan finiranno 21 milioni di euro, bonus compresi. Nelle prossime ore il giocatore sarà in Inghilterra per le visite mediche e la firma sul contratto.

Se fino a qualche settimana fa la sua partenza sembrava essere certa, dopo il buon pre-campionato giocato da Okafor, autore di quattro gol (doppietta contro il Liverpool e doppietta contro il Perth Glory), erano aumentate sensibilmente le sue chance di restare nella rosa milanista di Max Allegri. La ricca proposta del Leeds ha però cambiato nuovamente le carte in tavola e così è tutto fatto per la partenza dell'attaccante svizzero. Da qualche giorno, inoltre, si parlava di un accordo già trovato tra l'ex Salisburgo e il club inglese.