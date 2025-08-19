MN - Il punto sul mercato del Milan: Okafor non verrà sostituito, nuovi contatti per Vlahovic
Il Milan ha chiuso questa mattina la sua ennesima cessione estiva: Noah Okafor passa infatti a titolo definitivo al Leeds che pagherà una cifra intorno ai 20 milioni di euro per il cartellino dell'ex Salisburgo. Per il club rossonero si tratta di un'altra importante plusvalenza: lo svizzero, che ha un costo storico pari a 15,5 milioni di euro, ha un valore residuo a bilancio al 30 giugno 2025 pari a 9,3 milioni di euro. Dunque, cedendolo a 20 milioni al Leeds, il Diavolo registrerà una plusvalenza da quasi 11 milioni di euro.
TUTTO SULL'ATTACCANTE - Cosa succederà ora? Okafor verrà sostituito? Nelle idee del Milan non verrà preso un sostituto dello svizzero, ma in questi ultimi giorni di mercato estivo il club di via Aldo Rossi concentrerà i suoi sforzi solo sul nuovo attaccante da prendere. In questo senso si registrano nuovi contatti con l'entourage di Dusan Vlahovic, centravanti in uscita dalla Juventus che chiede circa 20 milioni di euro, cifra che gli permetterebbe di non fare una minusvalenza. Con il giocatore serbo e il suo entourage c'è invece da trattare sull'ingaggio (ora in bianconero guadagna 12 milioni di euro) e sulle commissioni.
PISTE ALTERNATIVE - Oltre a Vlahovic, il Milan valuta anche altri nomi come per esempio quello di Rasmus Hojlund, pista che però si è complicata nelle ultime ore dopo che anche il Napoli, che deve prendere un nuovo attaccante a causa del grave infortunio di Romelu Lukaku, ha avviato i contatti con il Manchester United per il danese. Nella lista di Tare resta poi anche Nicolas Jackson del Chelsea che però prima deve aprire alla cessione in prestito.
