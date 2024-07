Gazzetta - Salisburgo pronto a cedere Pavlovic con lo sconto: è la settimana del sì al Milan

Dopo aver risolto i problemi d'attacco con Alvaro Morata, il Milan guarda nell'altra area con l'intento di migliorare i disastrosi numeri della passata stagione, che hanno visto la formazione di Stefano Pioli subire addirittura sessantanove gol. Per questo motivo, oltre ad un centrocampista di contenimento, la dirigenza rossonera starebbe lavorando per regalare a Fonseca anche un nuovo difensore centrale, che risponderebbe al nome di Stahinja Pavlovic. E se la scorsa settimana si è chiusa con l'annuncio di Morata, dunque, questa potrebbe aprirsi con le mosse decisivie per regalare all'allenatore portoghese il secondo rinforzo di questo calciomercato.

È LA SETTIMANA DEL SÌ DI PAVLOVIC - Il Milan è pronto a stringere una volta e per tutte su Strahinja Pavlovic. Dopo aver raggiunto una bozza di accordo col giocatore, sulla base di quinquennale da 1.7 milioni di euro a stagione, la dirigenza rossonera è pronta a sedersi a tavolo delle trattative col Salisburgo per ottenere l'ultimo, piccolo, sconto per chiudere una volta e per tutte la questione. Stando a La Gazzetta dello Sport, il Diavolo offrirà 18 milioni per il cartellino del difensore serbo, gli austriaci continueranno a chiederne qualcosa in più, ma i rapporti amichevoli fra le parti portano a credere che l'intensa possa essere raggiunta sui 20 milioni di euro, con una trattativa a parte sui bonus.

IL MILAN È UNA QUESTIONE DI AMBIZIONI, NON SOLDI - La richiesta di informazioni da parte dell'Atletico Madrid ha fatto un po' tremare le gambe dalle parti di Casa Milan, ma Pavlovic ha sempre e solo voluto il Milan, e così è e continuerà ad esserlo. La dirigenza rossonera, come anticipato, ha da tempo raggiunto un accordo sull'ingaggio, che permetterà al serbo di raddoppiare l'attuale stipendio da 700mila euro che percepisce al Salisburgo. Ma, stando sempre a quanto scritto stamattina su la rosea, il Milan è una questione di ambizioni piuttosto che di soldi per Pavlovic, che vuole dimostrare di essere all'altezza di una maglia gloriosa come quella rossonera emettersi alla prova in un stadio caldo come San Siro ed in Serie A.