Il Milan in prestito, il borsino: in tre trovano la rete nel weekend. Bene Adli, flop Kalulu

vedi letture

Come stanno andando i nostri giocatori in prestito. Di seguito il borsino dei 7 calciatori attualmente ancora di proprietà del Milan, mandati in alcuni casi a farsi le ossa altrove e in altri con la possibilità di cessione a titolo definitivo:

YACINE ADLI (Fiorentina)

Tra i protagonisti dell'ascesa della Fiorentina, arrivata all'ottava vittoria consecutiva in campionato, a -3 dall'Atalanta ma con una partita in meno, pertanto con sorprendenti velleità di scudetto. Il franco-algerino nella partita vinta contro il Cagliari è più geometra che pittore, è cuore pulsante praticamente in ogni possesso palla viola. Qualche piccolo errore sparso ma quanto fosforo versa per la causa. Media voto altissima, tra le più alte di tutta la Serie A: 6.60 per Tuttomercatoweb.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 15

Reti: 3

Assist: 3

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Novanta minuti per il centravanti nella trasferta di Lecce. Si distingue per un lavoro intelligentissimo a tutto campo, pur non riuscendo a segnare e, anzi, sprecare la palla del possibile 0-2. Considerato come un titolare da Roberto D'Aversa, Colombo dopo aver trovato due volte la rete nelle prime cinque partite si è bloccato. L'ultima gioia personale risale al 20 settembre, gol al Cagliari. Media voto di Tuttomercatoweb di 5.95.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 14

Reti: 3

Assist: 1

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

Nel weekend gioca la sua seconda stracittadina in carriera: dopo il derby della Madonnina ecco il derby della Mole. Gran solidità nel primo tempo, nel secondo si fa apprezzare per un'ottima chiusura e non disdegna qualche zingarata offensiva, ricordando i tempi in cui faceva il terzino. Partito in sordina, sta scalando le gerarchie di Thiago Motta e con l'infortunio di Bremer è ormai a tutti gli effetti un titolare. Media voto di Tuttomercatoweb di 6.31.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 13

Reti: 0

Assist: 0

- - -



MARKO LAZETIC (TSC)

Dopo il flop in Olanda l'attaccante prova a rilanciarsi in patria, ma fin qui fatica. Nemmeno un gol segnato finora e sporadiche le apparizioni da titolare, per ora 5 con l'ultima che risale a tre settimane fa. L'ultimo gol tra i professionisti risale a ottobre 2021, ormai tre anni fa.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 15

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Independiente)

La sua ultima convocazione risale al 19 ottobre, dove ha giocato 90 minuti contro il Lanus in una partita vinta per 2-0. Da allora sipario: il motivo? Un video diffuso sui social che lo hanno visto partecipare a un party in uno yacht, cosa che ha mandato su tutte le furie il club che ha deciso di sospenderlo a tempo indeterminato per indisciplina e comportamento inappropriato. Pellegrino era già stato richiamato in precedenza dalla società per essere arrivato in ritardo agli allenamenti. Il giocatore dal canto suo si è scusato anche pubblicamente, ma per ora siamo a quattro partite consecutive in cui è stato escluso.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

A Roma ha giocato la sua seconda partita da titolare, due mesi dopo quella contro il Como. Gara sporca a centrocampo dove in diverse occasioni è bravo a prendere posizione sugli avversari e a leggerne le iniziative. Prima parte di stagione sfortunata per il centrocampista, certo non come si aspettava. A condizionarne il rendimento anche i problemi fisici. Che la partita dell'Olimpico sia un punto di partenza?

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LUKA ROMERO (Alavés)

Trova sempre meno spazio l'argentino con la maglia dell'Alavés. Solo panchina nell'ultimo turno contro l'Osasuna mentre in settimana ah contribuito da subentrato al passaggio del turno in Copa dle Rey contro il modesto Deportiva Minera, squadra di quarta divisione. Esperienza fin qui tutt'altro che memorabile dove il ricordo più nitido è legato a un calcio di rigore fallito contro il Las Palmas, in una partita dove era entrato all'82'.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Il belga è tornato lo scorso 28 novembre dopo essere stato a lungo ai box a seguito dell'operazione alla caviglia che gli ha fatto saltare completamente tutto il periodo Juric. Il suo recupero è una delle migliori notizie per Ranieri e i tifosi della Roma. Contro il Lecce trova il suo primo gol in giallorosso e dà la costante sensazione di poter far ancora male alla difesa salentina. Media voto di Tuttomercatoweb: 6.30.



Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 6 (una col Milan, cinque con la Roma)

Reti: 1

Assist: 0

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Quella contro il Verona è stata una partita quasi da spettatore non pagante, in cui comunque risponde bene una volta a Suslov e ha poche colpe sul momentaneo 1-3 di Tengstedt. Stagione fin qui più che positiva per il colombiano, al punto che il direttore sportivo dell'Empoli ha aperto al suo riscatto: "Ci pensiamo. Di Vasquez siamo contenti. Ragazzo che aveva fatto poche partite, lo conoscevo bene. Siamo contenti per lui". Media voto di Tuttomercatoweb: 6.23.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto

Presenze: 16

Reti subite: 16

Clean sheet: 5