LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Siamo in crisi. Non è solo colpa di Higuain. Montolivo? Non c'è accanimento"

Se i giocatori devono dare qualcosa di più a livello di grinta o corsa: "Non penso sia questo il problema, sta mancando dal punto di vista tecnico. Sull'impegno e sul sudare la maglia non ho nulla d dire. I giocatori tecnici lo fanno anche fin troppo".

Se Josè Mauri rimpianto per non averlo messo prima in condizione fisica: "Kessie e Bakayoko sono giocatori che se stanno bene sono di grande affidabilità. Ho sempre avuto grande fiducia in Josè. Non è sbagliato dire che avrei potuto dargli un po' più di minutaggio. Forse ho sbagliato a farlo giocare meno".

Su Suso e Calhanoglu: "Dipende tanto da loro. A livello difensivo siamo migliorati, ci manca qualità con continuità in fase offensiva".

Se ha mai pensato ad un ritiro come l'anno scorso: "Sono ravvicinate le partite, ci siamo già in ritiro. Il 25 partiamo per Frosinone e il 29 giochiamo nuovamente con la SPAL".

Sul momento in cui si prende gol al primo tiro in porta: "E' un momento così. Stiamo facendo fatica a creare pericoli. Preferisco prendere gol e farne uno in più degli avversari. Nel primo tempo ho visto una squadra che ha creato due ".

Su come recuperare Higuain: "Deve trovare la via del gol, perchè nella mia vita da quando sono nel mondo del calcio non ho mai visto un attaccante contento quando non fa gol. Dobbiamo metterlo in condizione di segnare, sia lui che ad Higuain".

Se il percorso fatto quest'anno lo soddisfa e se sente la pressione nelle prossime due partite ravvicinate: "Non so risponderti. Cerco sempre di migliorarmi. Non so se essere contento o no. Fino a tre settimane fa ero molto contento. Gli ultimi risultati hanno peggiorato la classifica. Le sento da sempre le pressioni. Spaccare i tavolini e tirare i pugni al muro non serve nulla. Non posso dire niente alla squadra. Stiamo attraversando un momento negativo, ma non bisogna andare alla ricerca dei colpevoli. Siamo tutti sulla stessa barca. Bisogna stringerci forte tutti insieme e risalire. Se fossimo rimasti con il centrocampo a tre quel gol di Chiesa sarebbe stato stoppato prima".

Su Castillejo: "Ha giocato sottotono, ma anche Laxalt non ci ha dato tantissimo quando è subentrato. Ci stanno venendo a mancare i giocatori di qualità che devono fare l'ultimo passaggio. Per questo dico di non dare la colpa sempre ad Higuain e basta".

Su Montolivo: "Non c'è accanimento. Per me a livello di condizione fisica gli altri sono più avanti di lui. Non ho alcun problema con lui, ve lo ripeto. Faccio le scelte per quello che vedo durante la settimana",

Sul Milan in crisi: "I numeri dicono che siamo in crisi. Da 20 giorni a questa parte sta facendo fatica a impensierire le squadre avversarie. Tranquilli non siamo mai stati in questi mesi. Dobbiamo trovare serenità, non andare alla ricerca dei colpevoli. La squadra ha dato tutto quello che doveva dare, abbiamo sbagliato dal punto di vista tecnico. Abbiamo provato a vincerla, ma abbiamo perso distanza e sofferto la pressione della Fiorentina. Bisogna recuperare energia e guardare avanti".

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di San Siro, dove tra pochi minuti Gennaro Gattuso parlerà in conferenza nel post partita di Milan-Fiorentina. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.