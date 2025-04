live mn Inter-Milan (0-3): Milano è ancora rossonera, in finale di Coppa Italia!!!

vedi letture

22.57 - Siamo ancora vivi, siamo in finale di Coppa Italia! 3-0 senza appello all'Inter, nel quinto derby stagionale dal quale usciamo con 3 vittorie, 2 pareggi e un titolo vinto. Soffriamo nel primo tempo e con grande cinismo troviamo il gol grazie a Luka Jovic. Prova sontuosa del serbo, che a inizio ripresa segna un gol da rapace dell'area di rigore, alla Pippo Inzaghi. E sotto gli occhi di Filippo Inzaghi, che vede svanire definitivamente il Triplete. A chiudere l'opera Tijjani Reijnders al termine di una splendida azione corale. Si va a Roma, appuntamento al 14 maggio alle ore 21. Erano sette anni che non arrivavamo all'atto conclusivo della manifestazione ed è da 22 anni che non vinciamo un torneo per troppo tempo snobbato. E che mai come quest'anno è di vitale importanza, per aggiungere un trofeo in bacheca e per restare in Europa.

90' - L'arbitro non concede recupero: triplice fischio, siamo in finale, 7 anni dopo!!!! E chiudiamo la stagione dei derby senza sconfitte e vincendo quello più importante nel modo più netto!

88' - Escono i due diffidati Theo e Reijnders, entrano Bartesaghi e Joao Felix

85' - Theo imbecca Leao, filtrante del portoghese per Reijnders che entra in area e da posizione defilata supera Martinez!!!.

85' - GOL DEL MILAN!!! GOL DEL MILAN!!! GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!! TIJJANI REIJNDERS!!!!!! È L'APOTEOSI!!!!

83' - Ultimo cambio dell'Inter. fuori Darmian, dentro Correa.

82' - Abraham ha una chance in area: tocco di Bisseck, altro corner in favore del Milan.

81' - Leao premia l'ingresso in area di Fofana, chiuso in calcio d'angolo da un de Vrij che non molla fino alla fine.

78' - Doppio cambio per il Milan: fuori Jovic e Pulisic, dentro Abraham e Loftus-Cheek.

77' - Pulisic cerca Leao in area, ma il portoghese sul più bello scivola.

75' - Rischia il Milan: cross dalla destra di Calhanoglu, spizza di testa Frattesi e Arnautovic per poco non ci mette la zampata vincente.

74' - Jovic oggi sontuoso, è al centro di un'azione offensiva dove manda in porta Reijnders.

71' - Il primo ammonito della partita è Hakan Calhanoglu per fallo su Reijnders.

68' - Gran parata di Maignan! Il francese si supera su un colpo di testa di De Vrij che schiaccia dagli sviluppi di corner.

68' - Pavlovic rischia su cross di Darmian mandando in corner.

66' - Ci prova Lautaro di testa su cross di Frattesi, ma Maignan para facile.

64' - Avvincente il duello Bisseck-Leao che si sta vedendo spesso nel corso della partita.

61' - Il Milan approfitta degli spazi lasciati dall'Inter e conquista un corner.

60' - Primo cambio per il Milan: fuori Gabbia, dentro Thiaw.

59' - Si è fatto male Gabbia, che nel tentativo di rinviare di testa ha accusato un problema.

58' - Mkhitaryan ci prova dalla distanza, palla fuori.

57' - Inter riversata tutta in avanti, Milan che deve approfittare degli spazi che verranno inevitabilmente concessi.

55' - Milan pericoloso in contropiede con Leao che affonda in area e cerca un uomo in mezzo ma non lo trova.

53' - Simone Inzaghi cambia quattro giocatori: fuori Asllani, Barella, Dimarco e Taremi; dentro Calhanoglu, Frattesi, Zalewski e Arnautovic.

50' - Corner di Theo, Barella prova a contrastare Leao, la palla finisce a Jovic che da due passi scarica in rete.

50' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ancora LUKA JOVIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49' - Due corner in tre minuti per il Milan.

48' - Affondi di Leao, Bisseck lo chiude e salva in corner.

46' - Le due squadre riprendono il gioco con gli stessi 22 effettivi del primo tempo.

22.10 - SI RIPARTE!

21.51 - Si soffre, come prevedibile. Ma siamo avanti. L'ha sbloccata Luka Jovic al 36', confermando la bontà della scelta di Sergio Conceiçao che gli ha dato una maglia da titolare per la terza partita consecutiva. Gran colpo di testa su cross dalla destra di Jimenez. Prima e dopo tanta Inter, sebbene Maignan non sia mai stato chiamato a fare parate particolarmente importanti. Reggono difesa e centrocampo, rivedibili fin qui Leao e Pulisic.

45' + 2 - Finisce il primo tempo.

45' + 1- Jimenez e Pavlovic maldestri, regalano un corner all'Inter.

45' - Concessi due minuti di recupero.

45' - Bisseck da fuori, para Maignan.

44' - Grande cinismo del Milan, in gol al primo tiro in porta.

43' - Botta dal limite anche di Mkhitaryan, palla fuori.

41' - Col gol segnato all'Inter, Luka Jovic sale a quota tre in questa stagione.

40' - Lautaro spalle alla porta per Bisseck, tiro del tedesco da fuori area che finisce a lato.

39' - Ora l'Inter torna a spingere forte. Guadagna un corner, sventato dalla difesa rossonera.

36' - Gran bella azione corale del Milan partita da Theo dalla sinistra. Il francese pesca Reijnders al centro e subito a destra per Jimenez. Traversone dello spagnolo e Jovic salta più in alto di tutti e di testa supera Josep Martinez.

36' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LUKA JOVIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33' - Milan graziato da Lautaro Martinez. Azione oggettivamente molto bella dell'Inter con Barella che dalla destra cambia gioco per Taremi, sponda di testa dell'iraniano per Lautaro che spara alto.

32' - Un po' di statistiche dopo il primo terzo di gara: 50-50 di possesso palla; 3-1 i tiri totali, 1-0 i tiri in porta, 1-1 i corner.

31' - Leao fermato anche da Bisseck.

30' - Entrambe le squadre hanno tre diffidati a testa. Per il Milan si tratta di Theo, Reijnders e Terracciano mentre per l'Inter sono Acerbi, Bisseck e Dumfries.

29' - Milan che rialza la testa in questi ultimi minuti dopo aver ballato nei precedenti.

28' - Ci prova Theo dal limite ma viene murato da Bisseck.

27' - Leao fin qui poco incisivo, il portoghese è stato fermato anche da Asllani.

26' - Punizione del Milan mal sfruttata con Martinez che afferra il pallone in uscita.

25' - Capovolgimenti di fronte, il Milan ci prova con una ripartenza con Theo che cerca a centroarea Reijnders, non trovandolo. Inter che a centrocampo trova costantemente delle praterie.

22' - Ancora pericolosa l'Inter, traversa di Dimarco con un bel sinistro dall'area rossonera.

20' - Altro rischio per il Milan con Lautaro murato da Gabbia, poi Dimarco fermato per offside proprio dell'argentino.

18' - L'inter continua a trovare delle praterie, fin qui non sfruttate.

15' - Dimarco riceve palla in zona offensiva sulla sinistra e va all'imbucata in area per Mkhitaryan: passaggio impreciso e che si spegne sul fondo.

14' - Incursione di Bisseck in area, salva Tomori.

12' - Lautaro si allarga sulla destra e premia la percussione centrale di Darmian, anticipato da un ottimo intervento di Pavlovic.

11' - Stavolta Darmian serve Barella, che da destra serve in area Dimarco: colpo di testa, che non crea problemi a Maignan.

10' - Prima grande occasione della partita, ce l'ha Darmian che si ritrova inspiegabilmente tutta la corsia destra libera. L'esterno entra in area, prova il diagonale e manda fuori di poco.

8' - Corner Milan, dagli sviluppi cross di Theo sul quale per poco non arriva Jovic.

6' - Primo duello Bisseck-Leao, punizione Milan dalla nostra area.

5' - Jimenez chiude Mkhitaryan in corner, il primo della partita.

3' - Si sentono solo i tifosi del Milan, con quelli dell'Inter che osservano lo sciopero del tifo per i primi 20'.

1' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni bianchi. Inter in maglia nerazzurra, calzoncini e calzettoni neri.

21.03 - PARTITI!

21.01 - Le squadre sono in campo e dopo l'inno della Lega di Serie A osservano un minuto di silenzio, per onorare la memoria di Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni.

Amici di MilanNews.it, benvenuti da San Siro dove a breve si giocherà il Derby della Madonnina numero 228. In palio la finale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 dell'andata e Sergio Conceiçao conferma per la terza partita consecutiva lo stesso undici, con Jovic punta centrale e Abraham e Gimenez in panchina. Si rivede Ruben Loftus-Cheek, oggi in panchina mentre non recupera in tempo Kyle Walker.

Simone Inzaghi lascia in panchina l'ex Hakan Calhanoglu, autore dell'1-1 all'andata. Gioca Asslani in cabina di regia mentre davanti al posto dell'infortunato Thuram gioca Taremi. In difesa panchina per Acerbi e Pavard, giocano De Vrij e Bisseck.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Martinez, De Vrij, Bisseck, Bastoni; Darmian, Barella, Asslani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. A disp.: Sommer, Di Gennaro, Arnautovic, Correa, Acerbi, Frattesi, Calhanoglu, Pavard, Carlos Augusto, Berenbruch, Cocchi, Zalewski. All. Simone Inzaghi

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp: Sportiello, Torriani, Gimenez, Loftus-Cheek, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

ASSISTENTI: Preti e Baccini.

IV UOMO: Ayroldi.

VAR: Rosario.

AVAR: Di Bello.