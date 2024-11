live mn Verso Milan-Juventus: Pulisic in panchina, gioca Loftus-Cheek

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

14.59 - Questa la squadra arbitrale designata per la sfida tra Milan e Juventus:

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Peretti-Baccini

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paterna

14.25 - Come riferisce Opta, la Juventus è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite interne in Serie A, 34, almeno otto in più che contro ogni altra avversaria; completano il bilancio 30 successi rossoneri e 25 bianconeri.

13.51 - Cresce l'attesa per Milan-Juventus, grande classica del calcio italiano e match chiave per il proseguo di questa stagione. Sarà un San Siro tutto esaurito - con oltre 75.000 spettatori presenti - quello che farà da cornice al big match tra rossoneri e bianconeri. Ormai da giorni i biglietti sono introvabili, anche nel settore ospiti. I tifosi della Juve in realtà non saranno solo nello spicchio di terzo anello verde, ma pure nel resto dell’impianto. La Curva Sud farà il tifo per la squadra di Fonseca, ma ha annullato la coreografia che era stata programmata dopo la conferma da parte delle forze dell’ordine del divieto di utilizzare striscioni, vessilli e bandiere. C’è aria di record d’incasso in campionato per il club di via Aldo Rossi; in tribuna, oltre all’ex difensore rossonero Kjaer, sono attesi diversi vip, anche di fama internazionale. In tv il match sarà visibile in oltre 150 Paesi, con grande attenzione anche negli Stati Uniti.

13.11 - In vista del big match tra Milan e Juventus, Adriano Galliani ha confermato la sua presenza a San Siro per assistere a una sfida che ormai è diventata una classica: "Ne avrò visti 60-70 in 31 anni di gestione". All'uscita dalla sede della Lega Serie A, il Condor ha scambiato qualche battuta con i cronisti presenti e ha affermato che tiferà per il Milan nella super sfida tra i rossoneri e i bianconeri: "Oggi pomeriggio sarò a Milano e ovviamente tiferò per il Milan perché 31 anni non si possono dimenticare".

12.50 - Per il big match di San Siro Thiago Motta dovrà fare a meno di tutte le sue punte: Vlahovic e Milik sono out, così come l'adattabile Nico Gonzalez. L'allenatore bianconero, riporta gianlucadimarzio.com, sorprende tutti con una mossa inaspettata; nei giorni scorsi ci si aspettava che potesse essere Weah a sostituire il serbo, ma non sarà così. Al centro dell'attacco, e ovviamente con caratteristiche uniche e particolari, ci sarà infatti Weston McKennie.

12.22 - Per la sfida di questa sera a San Siro contro la Juventus, con il Milan che è costretto a vincere se vogliono restare in corsa per lo scudetto, Paulo Fonseca si affiderà in attacco al ritrovato Rafael Leao, che è tornato in forma dopo alcune settimane piuttosto complicate, e al grande ex della partita Alvaro Morata, che in carriera ha già battuto i bianconeri, ma non ha mai segnato.

12.00 - Christian Pulisic va verso la panchina, al suo posto è pronto Loftus-Cheek per giocare dietro la punta, Morata. Sulla destra ci sarà Chukwueze, a sinistra Leao. In difesa possibile mossa a sorpresa: Fonseca è pronto a schierare la coppia inedita Gabbia e Thiaw, con Tomori in panchina. Il resto della formazione al momento non prevede grandi sorprese: a centrocampo i titolarissimi Fofana e Reijnders, in porta Maignan e come terzini Theo ed Emerson.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Juventus, sfida valida per la 13^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!