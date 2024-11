VIDEO MN - Il pullman del Milan è arrivato a San Siro

Tutto pronto per il big match del tredicesimo turno di Serie A. San Siro sarà ospite della grande classica del calcio italiano tra Milan e Juventus. I rossoneri e i bianconeri non possono perdere il treno della vetta, dunque si preannuncia una gara molto tirata e già in parte decisiva per le sorti della stagione. In questi istanti al Meazza è arrivato il pullman dei rossoneri, come testimoniato dal video degli inviati di MilanNews.it. Oggi la squadra di Paulo Fonseca sarà sostenuta da uno stadio tutto esaurito.