Milan, Diaz "risponde" agli arrivi di De Ketelaere e Adli con un gol e un assist: la concorrenza ha smosso qualcosa nello spagnolo

Gli acquisti estivi del Milan si sono concentrati soprattutto sulla trequarti dove sono arrivati due trequartisti, vale a dire Yacine Adli e soprattutto Charles De Ketelaere. Con i loro arrivi, a trovare meno spazio potrebbe essere Brahim Diaz, reduce da una stagione piuttosto deludente. Lo spagnolo, che è in prestito dal Real Madrid fino al termine di questa stagione, si è però presentato a Milanello con l’atteggiamento giusto ed è stato uno dei migliori nel precampionato del Diavolo (lo ha dichiarato anche Stefano Pioli prima della sfida contro l'Udinese).

FINALMENTE DECISIVO - Ieri il Milan ha fatto il suo esordio in Serie A e il tecnico rossonero ha schierato proprio Diaz come trequartista titolare, con De Ketelaere e Adli inizialmente in panchina. E lo spagnolo ha risposto alla grande alla fiducia che gli è stata data da Pioli: spesso nel vivo del gioco, Brahim ha prima segnato la rete del momentaneo 3-2 (non andava in gol in campionato dal 25 settembre 2021, quasi un anno fa) e poi ha servito un assist al bacio per il definitivo 4-2 di Ante Rebic.

CONCORRENZA - Da tempo non si vedeva un Diaz così pimpante e soprattutto decisivo. L'arrivo di altri due potenziali trequartisti titolari e l'aumento della concorrenza hanno probabilmente smosso qualcosa nella testa dello spagnolo che ha capito che, se vuole giocare con continuità ed essere riscattato la prossima estate dal Milan, non può ripetere l'ultima stagione, ma deve fare molto di più. Le premesse per fare bene ci sono tutte, magari anche in ruolo diverso da quello di trequartista centrale (lo ha detto sempre Pioli alla vigilia di Milan-Udinese), ora è tutto nelle sue mani, anzi nei suoi piedi.