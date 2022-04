Milan, i tre obiettivi di Rafael Leao: scudetto, rinnovo e Mondiali

MilanNews.it

Non vanno usati troppi giri di parole: nel corso di questa stagione, Rafael Leao si è preso il Milan per mano e ha fatto quel salto di qualità che, soprattutto i tifosi, stavano aspettando. Dato che la primavera è appena iniziata, la metafora calza a pennello: il doti tecniche di Leao, intermittenti nelle passate stagioni, sono sbocciate e fiorite in tutto il loro splendore sul prato di San Siro nel corso di quest’anno. Soprattutto, il talento portoghese ha trovato maggiore continuità. Ma è solo l’inizio perché, secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, gli obiettivi a breve termine di Leao sono tre.

Vincere

L’obiettivo primario per ogni sportivo professionista. Può sembrare banale dirlo, ma non lo è, perchè quest’anno Leao è stato protagonista indiscusso sia in campionato che in Coppa Italia. In Serie A il, il Milan si trova primo a otto giornate dal termine: Rafa ha segnato 8 gol e fornito 4 assist e vuole chiudere il cerchio. In coppa non è stato da meno con il gol decisivo degli ottavi contro il Genoa, e un gol e un assist nella goleada dei quarti contro la Lazio. Quest’anno vincere per Leao significherebbe molto, perché ci sta mettendo molto del suo.

Rinnovo

Che alla fine un trofeo venga alzato o meno a fine stagione, Leao pare avere le idee molto chiare anche sul suo futuro. Sempre secondo Tuttosport, il portoghese avrebbe già espresso al suo procuratore Jorge Mendes la sua volontà di rimanere al Milan, con l’agente già al lavoro con i vertici societari per raggiungere un accordo. La società, da parte sua, sarebbe pronta a blindare il numero 17 per altri quattro anni, partendo da un’offerta base di 4 milioni. Leao ha già detto di essere contento al Milan e rimanere a Milano pare essere la soluzione più logica.

Qatar

Infine c’è l’obiettivo personale, quello che ogni bambino sogna: giocare il Mondiale con la propria nazionale. Le prestazioni con il Milan hanno garantito a Leao un posto in pianta stabile tra i convocati del CT Santos, ma la grandissima concorrenza - che vede giocatori del calibro di Ronaldo e Jota - non gli ha lasciato molto se non scampoli di partita. In questi spezzoni Rafa si è comunque messo in mostra, come nei quattro minuti contro la Turchia nella semifinale playoff per accedere ai Mondiali, in cui ha regalato un assist a un compagno. Se continua così, ora di novembre, il talento rossonero potrebbe aver già sovvertito le gerarchie interne…