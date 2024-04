Milan-Inter, formazioni ufficiali: Leao è la punta centrale. Confermato Musah, torna Reijnders

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, 33ª giornata di Serie A.

Nella formazione di questa sera c'è una novità importante in attacco: il centravanti titolare non sarà Olivier Giroud, ma da punta centrale agirà Rafael Leao. Alle sue spalle spazio a Musah a destra, Loftus-Cheek in mezzo e Pulisic a sinistra. In mezzo al campo spazio riecco Reijnders dal 1': l'olandese era stato sacrificato all'Olimpico. Al suo fianco Adli, anch'egli in panchina in Europa League. Scelte obbligate in difesa, con Gabbia e Tomori unici dispinibili al centro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Colombo di Como.

ASSISTENTI: Meli e Alassio

IV UOMO: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani