Milan, riecco Loftus-Cheek: l'inglese è recuperato. Ma resta il rebus sul ruolo

Ruben Loftus-Cheek è recuperato e sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la prossima sfida di campionato contro l'Udinese in programma sabato alle 18 a San Siro. Il giocatore inglese non era stato convocato per l'ultimo match prima della sosta in casa della Fiorentina per un risentimento al flessore destro, ma durante la sosta ha risolto il suo problema fisico e oggi è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello.

CONDIZIONE NON OTTIMALE - La stagione di Loftus-Cheek, finora, non è stata delle migliori. I motivi sono principalmente due: innanzitutto non ha ancora trovato la sua condizione fisica migliore e questo, per un giocatore della sua stazza, è un problema non indifferente che sta condizionando parecchio il suo rendimento in campo, soprattutto se paragonato a quello dello scorso anno quando con la sua fisicità spaccava spesso in due le squadre avversarie. Questa cosa, nella stagione in corso, non è ancora mai successa e non è un caso che l'ex Chelsea sia ancora a quota zero gol segnati.

REBUS RUOLO - C'è poi un altro aspetto che sta probabilmente condizionando il suo rendimento, vale a dire la posizione in campo: con Pioli, infatti, Loftus-Cheek ha giocato quasi sempre da trequartista, mentre Fonseca lo sta schierando principalmente tra i due mediani davanti alla difesa. In questo "nuovo" ruolo, l'inglese sta faticando parecchio sia in fase difensiva che in quella offensiva. La speranza è che, migliorando la condizione fisica, possano migliorare le sue prestazioni, indipendentemente dalla sua posizione in campo. Ma per ora il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative.