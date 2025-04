Milan, ultima chiamata per l'Europa. Per la gloria e per i soldi

Il giudizio sulla stagione non cambierebbe più di tanto perchè le aspettative erano ben altre, ma andare in finale di Coppa Italia e poi vincerla è l'unico per il Milan per partecipare anche l'anno prossimo ad una competizione europea. Una sorta di premio di consolazione visto che l'obiettivo primario era la qualificazione alla Champions League, ma comunque meglio che niente. Per questo quella di stasera è davvero la partita più importante della stagione milanista.

VINCERE A TUTTI I COSTI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan deve provare a salvare almeno in parte questa annata deludente e per farlo deve vincere a tutti i costi la Coppa Italia, che gli permetterebbe di strappare anche il pass per la prossima Europa League. L'avversario del Diavolo sarà l'Inter, si ripartirà dell'1-1 dell'andata di tre settimane fa. Dopo gli anni con Pioli nei quali il derby era un vero e proprio tabù, nelle quattro stracittadine milanesi che si sono già giocate in questa stagione i rossoneri sono imbattuti e il bilancio è di due vittorie rossonere e due pareggi. "Mi aspetto il Milan migliore, la partita è importantissima, i grandi club provano ad arrivare in fondo alle competizioni. Per noi dev’essere normale arrivare in finale. Dobbiamo capire che ogni partita è diversa. E crederci. Dipenderà tutto da quello che faremo noi" le parole di ieri in conferenza stampa di Sergio Conceiçao che sa bene quanto è fondamentale la gara di stasera, anche se il suo destino è già segnato e, anche eventualmente con un altro trofeo alzato dopo la Supercoppa Italiana, a fine campionato sarà addio.

DIFESA A TRE - Nella semifinale di ritorno di stasera contro l'Inter, il tecnico rossonero dovrebbe confermare per la terza partita di fila la difesa a tre che ha fatto bene contro l'Udinese e un po' meno bene con l'Atalanta tre giorni fa. Anche gli uomini che scenderanno in campo dal primo minuto saranno gli stessi delle ultime due sfide, con una sola novità in avanti dove a guidare l'attacco del Diavolo ci sarà Tammy Abraham al posto di Luka Jovic. Stasera serve vincere per la gloria e anche per i soldi perchè andare eventualmente in Europa League consentirebbe al Milan di contenere le perdite per la mancata qualificazione alla Champions.