MN - Botman e Bremer: i due grandi obiettivi del Milan per l’estate

Le speranze che Sven Botman possa arrivare al Milan già a gennaio si affievoliscono giorno dopo giorno. Il Lille ha alzato un muro e il presidente dei francesi, Olivier Létang, ha più volte dichiarato di non voler cedere il difensore olandese. Allora il club di via Aldo Rossi continua a lavorarci ma soprattutto per l’estate, quando dovrà fare un grosso investimento per la difesa. Il nome di Botman è in cima alla lista, così come quello di Gleison Bremer del Torino, sono loro i due obiettivi principali per la campagna acquisti estiva.

CARATTERISTICHE. Botman e Bremer sono due centrali dalle caratteristiche diverse, l’olandese si adatterebbe meglio a Fikayo Tomori, probabilmente più complementare rispetto a Bremer, che però sta dimostrando di essere uno dei difensori migliori in serie A. Il brasiliano inoltre conosce già il campionato italiano e avrebbe un costo inferiore poiché il suo contratto scade il 30 giugno 2023. Botman è in cima alla lista ma anche in estate l’esborso economico sarà importante, avendo un legame con il Lille fino al 2025.

INVESTIMENTI. Se a gennaio il club non spenderà grosse cifre (ormai mancano dieci giorni alla conclusione della sessione), e opterà per un prestito che possa tamponare sei mesi l’assenza di Kjaer, il grosso del budget sarà destinato alla campagna di rafforzamento estiva dove arriveranno elementi importanti in grado di aumentare il livello della rosa di Stefano Pioli.

di Antonio Vitiello