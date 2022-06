MN - In settimana i rinnovi di Maldini e Massara. Prime indiscrezioni sul contratto

MilanNews.it

Dopo il capolavoro Scudetto e la grande festa per le strade della città, ormai da un mese a questa parte il mondo Milan segue con attenzione (forse anche troppa?) la situazione contrattuale di Paolo Maldini e Frederic Massara, uomini chiave dell'area tecnica rossonera. Il contratto del duo, che negli anni ha dimostrato grandissima personalità e competenza, è in scadenza al 30 giugno 2022, poco meno di due settimane.

Quella che sembrava essere solo una formalità invece si è protratta nel tempo, inasprita anche dalle parole di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport nell'intervista del 27 maggio: da allora è stato completato il signing tra Elliott e RedBird, con Scaroni prima e lo stesso Cardinale poi che hanno cercato di distendere i toni. Nei giorni milanesi del numero uno del fondo che a settembre, closing permettendo, diventerà l'azionista di maggioranza dell'AC Milan, è andato in scena un incontro tra le parti che lo stesso Cardinale ha raccontato in maniera entusiasta sulle pagine del Financial Times.

Da allora le trattative tra le parti sono proseguite e, stando a quanto appreso in mattinata dalla redazione di MilanNews.it, sono giunte alle fasi finale. Le firme dei due dirigenti dovrebbero arrivare nel corso di questa settimana. Cominciano a circolare inoltre le prime indiscrezioni sulla durata del nuovo accordo, si parla di due anni con opzione per il terzo.

di Antonio Vitiello.