MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A fine stagione il Milan si incontrerà con il Real Madrid per discutere della situazione contrattuale di Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo di grande talento, arrivato in rossonero nella scorsa stagione con la formula del prestito secco, è stato confermato questa estate con una nuova operazione con i blancos: il classe '99 è in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e controriscatto a 27. Il giocatore, inoltre, prende 1,5 milioni a stagione.

I NUMERI - Arrivato con la responsabilità di sostituire Calhanoglu, Brahim Diaz, che ad inizio stagione ha scelto la maglia numero 10, sembrava aver iniziato bene: tre gol e un assist nelle prime cinque giornate di campionato e una rete contro il Liverpool, all'esordio in Champions League. Poi il Covid che ha cambiato tutto: da quel momento in poi, l'ex Real Madrid ha realizzato solamente due assist; il gol in Serie A, invece, manca da quasi sei mesi, ovvero dalla vittoria esterna con lo Spezia, gara della prima rete in rossonero di Daniel Maldini.

di Antonio Vitiello