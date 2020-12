MN - Milan attento alle opportunità sul mercato a centrocampo: Soumaré (e non solo) tra i nomi

Il Milan è intenzionato a migliorare la rosa nel mese di gennaio. La dirigenza rossonera più volte si è detta pronta a cogliere eventuali occasioni di mercato, e tutti i reparti sono sotto osservazione. La priorità resta un rinforzo in difesa ma si pensa anche ad un elemento aggiuntivo a centrocampo. L’emergenza in mediana contro la Lazio dove mancheranno Bennacer, Kessie e forse Tonali (dipende dai controlli medici) è solo una coincidenza, ma per evitare che in futuro la squadra sia troppo corta in questo settore del campo il Milan potrebbe concentrarsi anche su un elemento in più in mediana. Un’alternativa a Franck Kessie sarebbe importante in vista del girone di ritorno quando si continuerà a giocare ogni tre giorni e il rischio infortuni o squalifica è sempre alto.

Il Milan valuta anche aggiustamenti nella zona centrale del campo e tra i profili graditi al club c’è sempre Boubakary Soumaré del Lille, centrocampista già cercato in estate, insieme a Bakayoko. Le richieste per il 21enne francese sono alte, il Milan continua ad informarsi ma l’operazione è complicata sotto l’aspetto economico, nonostante Soumaré sia un giocatore che piaccia in dirigenza. Si studiano altri profili con caratteristiche simili, giovani con qualità che possono migliorare il reparto e consentire a Pioli una maggiore turnazione nel corso della seconda parte di campionato. Maldini e Massara sono già a lavoro e nei prossimi giorni s’intensificheranno gli appuntamenti in sede.

di Antonio Vitiello