MN - Milan-Kaio Jorge: sono giorni importanti. La strategia rossonera è chiara (PODCAST)

Il Milan e Kaio Jorge sono vicini, ma non hanno ancora chiuso. I rossoneri stanno cercando di capire se ci sono i margini per finalizzare la trattativa in questa sessione (Milan che terminerebbe i posti da extra comunitario) investendo una cifra-indennizzo moderatamente bassa.

Ma la strada è tracciata: serve trovare una punta anagraficamente giovane da far maturare al fianco di Ibra e Giroud.

L’approfondimento nel podcast odierno.