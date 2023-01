MN - Milan, ottime notizie da Milanello: Theo e Calabria in gruppo

Fonte: Vitiello-Mazzara

Dopo Fodé Ballo-Touré, che ieri è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni squadra, arriva oggi un'altra bella notizia da Milanello: Theo Hernandez e Davide Calabria hanno infatti lavorato regolarmente in gruppo e dunque sono recuperati per il prossimo match di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica alle 12.30 a San Siro. Il francese ha risolto l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta contro la Lazio, mentre il capitano rossonero ha smaltito la forte contusione al polpaccio destro rimediato nel finale della sfida contro i biancocelesti. Si tratta di tre recuperi importanti per Stefano Pioli che deve ancora fare a meno di quattro giocatori, vale a dire Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Fikayo Tomori e Alessandro Florenzi.