MN - Rinnovo Donnarumma, situazione da risolvere entro l'Europeo: le ultime (AUDIO)

Il rinnovo di Gigio Donnarumma è il tema principale dell'odierna puntata di MilanNews in Podcast, condotta da Pietro Mazzara e con Antonio Vitiello in studio. Il Milan vuole rinnovare il contratto del suo portierone, Mino Raiola temporeggia ancora e il tempo gioca dalla parte del procuratore, visto che l'attuale accordo scadrà il prossimo 30 giugno. L'obiettivo è quello di provare ad arrivare ad un accordo definitivo prima dell'Europeo, per evitare a Gigio una kermesse sulla falsa riga di quello Under 21 di quattro anni fa. Clicca sul player e ascolta tutte le ultime sul rinnovo di Donnarumma e sul casting portieri nel caso in cui ciò non avvenisse.