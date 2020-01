MN - Saelemaekers-Milan è fatta

Secondo quanto appreso da MilanNews.it è fatta per Alexis Saelemaekers, esterno classe '99 dell'Anderlecht. La formula del trasferimento dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, per una cifra complessiva di circa 7/8 milioni. Giocatore che potrà giocare su tutta la corsia destra. La conferma del Milan è arrivata in questi minuti, Saelemaekers domani sarà in città per le visite mediche.

Di Antonio Vitiello