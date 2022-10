Per la prima volta si è visto il Milan di Serie A anche in Champions League (PODCAST)

MilanNews.it

La vittoria contro la Dinamo Zagabria - meritata, sonora, fondamentale, si spera determinante in ottica qualificazione agli ottavi - ha consegnato al popolo rossonero e calciofilo un Milan in versione europea molto simile a quello abitualmente visibile in Serie A: un Milan dominante, capace di rischiare consapevolmente e di far male ogni volta che attacca, un Milan voglioso di vincere e di divertirsi.

A pensarci bene, è la prima volta che i rossoneri di Pioli riescono a ribadire lo status della Serie A anche in Champions League. Non considerando le gare della scorsa stagione per ovvi motivi, in questi due mesi Giroud e compagni non si erano ancora mostrati in campo europeo come solitamente fanno tra gli stadi italiani. Ma ieri...

