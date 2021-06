PODCAST MN - Il dilemma della 10: più passa il tempo e più aumenta la fretta

Il Milan è ancora in attesa di una riposta definitiva di Hakan Calhanoglu in merito al rinnovo del contratto. Le ultime indiscrezioni raccontano che neanche l’offerta dell’Atletico Madrid lo stia solleticando al punto tale da sciogliere le riserve. È vero che il ragazzo ha detto che la sua priorità è il Milan e che vuole pensare all’europeo, ma i rossoneri non possono rimanere a tessere la maglia come Penelope in attesa che Calhanoglu scelga. È necessaria una risposta in tempi ragionevoli, anche se è vero che il mercato non sta ancora decollando. Ma allo stesso tempo, le occasioni che si stanno stagliando all’orizzonte, devono essere prese.

Rodrigo De Paul, infatti, è un nome che piace tanto a tutto il Milan, nella sua totalità, ma per andare al suo assalto, servirà prima la chiusura della vicenda Calhanoglu. Con la 10 del Milan che, ad oggi, non ha ancora un padrone effettivo. Il tutto in attesa che arrivi il contatto decisivo con il Real Madrid per il ritorno di Brahim Diaz. I tempi, dopo l’ottimismo dei giorni scorsi, sembrano essersi un po’ dilatati ma, ad oggi, la trattativa non è in dubbio né in bilico. Vanno trovati tutti gli incastri del puzzle.

