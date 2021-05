PODCAST MN - Il dogma della settimana: "Priorità all'A.C. Milan"

Amici del Podcast bentornati con l'episodio numero 28 della rubrica. Si è parlato tanto e si parlerà ancora tanto della vicenda Donnarumma, sarà inevitabile perché è la condizione nella quale si è arrivati a questo contesto che prevarica tutto il resto. Impossibile pensare che gli organi d'informazione non ne scrivano e che noi non se ne parli, tuttavia la nostra versione dei fatti ve l'abbiamo proposta e da lì non ci schiodiamo. Il mantra di questa settimana, però, dovrà essere "Priorità all'A.C. Milan" citando Rino Gattuso. Perché domenica c'è Juventus-Milan che è un vero e proprio spareggio per la Champions League e ci si dovrà arrivare nel miglior modo possibile. I giocatori e l'allenatore dovranno dare tutto e di più per sfatare il tabù Allianz Stadium e dare un colpo decisivo alla corsa per uno dei tre posti rimasti alle spalle dell'Inter.