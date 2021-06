PODCAST MN - #KjaerCapitano: la scelta dello spogliatoio a metà luglio. Settimana calda sul mercato

Simon Kjaer è diventato, in un caldo pomeriggio di giugno, un eroe e un simbolo in maniera trasversale per la sua prontezza di riflessi nel soccorrere Eriksen e nel gestire, la protezione del compagno dalla visione di chi era allo stadio o davanti alla tv a casa. Il coro unanime che si è alzato, dalla sponda milanista, è stato lanciato anche nell’hashtag #KjaerCapitano. Una rivendicazione legittima da parte dei tifosi, ma dentro lo spogliatoio ci sono equilibri e gerarchie che vanno rispettate e questo argomento andrà affrontato con calma e razionalità quando tutta la squadra sarà riunita a Milanello. Inutile correre troppo in avanti, anche perché dentro al senato di Milanello ci sono giocatori come Ibrahimovic e Kessie che, oltre a Kjaer e al neo entrato Calabria, possono indossare la fascia da capitano.

Tomori, Brahim Diaz, Giroud e la novità Dzeko. Quella appena iniziata si preannuncia una settimana molto intensa sul mercato per il Milan, che si sta muovendo con scrupolosità sui suoi obiettivi. Lo scopo è quello di arrivare a dare a Pioli una rosa competitiva sui tre fronti con almeno due giocatori per ruolo.

