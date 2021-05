PODCAST MN - Milan, Lucas Vazquez valuta la proposta. E Castillejo può partire

Oltre al caso Donnarumma, c'è un mercato che la dirigenza del Milan sta portando avanti per la prossima stagione. Non a caso, trovano conferme le indiscrezioni spagnole di un forte interessamento dei rossoneri per Lucas Vazquez del Real Madrid, con il giocatore che sta valutando seriamente la proposta fattagli pervenire dal Milan dopo aver detto di no a quella dell'Atletico Madrid. E in partenza da Milanello c'è Samu Castillejo, che potrebbe tornare in Liga.

