Theo fa il fenomeno anche al Mondiale: è lui il terzino sinistro più forte del mondo

Serie A, Champions League, Nations League ed ora anche al Mondiale. Theo Hernandez, da quando ha iniziato a giocare con regolarità nel Milan, non ha mai smesso di abbassare il livello delle proprie prestazioni. E se con il Diavolo è stato uno dei protagonisti nel ritorno nella massima competizione continentale, prima, e nella volata scudetto, poi, con la Francia il terzino sinistro nativo di Marsiglia si è dimostrato un punto cardine negli schemi di Didier Deschamps. Per la fortuna e, purtroppo, anche per il dispiacere di Theo, il grave infortunio al ginocchio del fratello Lucas nella prima partita della fase a gironi contro l'Australia è stata una sliding-doors importante per il rossonero: inizialmente "panchinato" dal consanguineo in forza al Bayern, il numero 22 dei transalpini ha potuto "giovare" del suo forfait per entrare - dopo diverso tempo - tra gli intoccabili del commissario tecnico.

È IL TERZINO SINISTRO PIÙ FORTE DEL MONDO? - Ne vogliano i vari Robertson, Jordi Alba, Mendy e Davies, ma il milanista, ad oggi, è sì il terzino più forte del mondo - pensiero sostenuto anche da un fuoriclasse come Rafael Leao. E lo dimostrano i numeri (venti gol e ventisette assist nelle 140 presenze con la maglia del Milan), il peso specifico nella propria squadra (ed ora anche in Nazionale) e l'attuale stato di forma. In una Francia che è ad un passo dal cucire la terza stella sul petto, infatti, Theo è stato capace di regalare un gol (decisivo, quello di ieri, nello sbloccare subito la semifinale contro un Marocco che prima della sua marcatura aveva subito solo una rete in tutta la competizione) e due passaggi vincenti nelle cinque gare disputate nella sua avventura in Qatar. Ed ora il transalpino mette nel mirino Messi&Co. per poter aggiungere al palmarès un trofeo importantissimo e pesantissimo, che andrebbe a valorizzare ancora di più il proprio percorso calcistico ed il grande lavoro svolto su di lui da mister Stefano Pioli - senza dimenticare, poi, quanto sia stata e tutt'oggi sia importante la figura di Paolo Maldini, che, ricordiamo, lo ha incensato a più riprese. E se lo fa una leggenda come lui...