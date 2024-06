Tuttosport - I 9 del futuro. Camarda c'è, ora Zirkzee. Oggi nuovo incontro a Londra?

Sono passate oramai due settimane dal saluto di Olivier Giroud ai tifosi del Milan. L'attaccante francese dopo tre stagioni lascia la maglia numero 9 che ora cerca un nuovo padrone. E per il futuro rossonero i proprietari della gloriosa maglia potrebbero essere due. Uno è giovanissimo e si è già legato al Diavolo per i prossimi tre anni (manca l'ufficialità, attesa per il mese di luglio); l'altro è il sogno proibito del mercato e rappresenterebbe il futuro prossimo. Ne parla oggi Tuttosport.

Camarda c'è

Francesco Camarda vede ancora rossonero. Il giovanissimo attaccante cresciuto nel Milan e che ha compiuto 16 anni nel mese di marzo, ieri si è presentato a Casa Milan - fresco Campione d'Europa con l'Italia U17, da Mvp del torneo - insieme ai suoi genitori e agli agenti Riso e Mecacci. L'obiettivo era la firma sul primo contratto da professionista con il Milan. Alla fine, dopo tanto parlare, è prevalsa la volontà del giovane talento che ha espresso il desiderio di rimanere in rossonero, la squadra in cui gioca da sempre e che tifa da sempre. Tra club ed entourage è stato trovato un accordo triennale, fino al 2027. Tre anni in cui Camarda avrà la libertà di crescere in un ambiente che conosce e che lo conosce da sempre, con la possibilità di alzare l'asticella gradualmente. Il prossimo passo, dopo un anno da titolare in Primavera e l'esordio in prima squadra, sarà quello di prendere confidenza con il professionismo. Sarà possibile grazie al progetto, sempre più probabile, della squadra under 23 rossonera che giocherà in Serie C a partire dalla prossima stagione. Manca solamente l'ok della Federazione. Un'opportunità di crescita enorme per Camarda e per tutti i giovani rossoneri.

Ora Zirkzee

Il futuro prossimo dell'attacco, però, il Milan vuole legarlo a Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese, come è risaputo da tempo, è l'obiettivo numero uno per sostituire da subito Olivier Giroud. Un profilo che piace da tempo e che dopo l'ultima stagione al Bologna ha fatto definitivamente decidere la dirigenza rossonera che dal 1° luglio potrà pagare la clausola di 40 milioni. Non ci sono motivi per non farlo. L'ostacolo semmai sarà trovare l'accordo con Kia Joorabchian, agente del calciatore che ha avanzato richieste importanti sulle commissioni. Le pretese del procuratore di Zirkzee toccano i 15 milioni, una cifra che il Milan non ha intenzione di pagare ma che piuttosto proverà ad abbassare. Anche per questo Geoffrey Moncada si trova a Londra: è possibile che oggi ci sia un nuovo incontro in Inghilterra con Joorabchian per provare a trovare un accordo su questo lato della trattativa. Alla fine è l'ultimo tassello che manca: detto della clausola, anche il giocatore è totalmente convinto dal Milan e gradirebbe il trasferimento in rossonero.