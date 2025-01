Tuttosport - Okafor out, Rashford in. Per il centrocampo resta il sogno Ricci

Appena dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad, sembra essere scoppiato il calciomercato invernale rossonero. Per l'inizio dell'anno gli sforzi del club con base in via Aldo Rossi erano tutti concentrati sul primo trofeo della stagione e sull'ambientamento del nuovo tecnico Sergio Conceicao. Ora che tutto questo è passato ed è andato per il meglio, c'è da chiedersi: come migliorare questa squadra in modo tale che arrivi nelle prime quattro a fine stagione?

In and out

Il primo movimento rossonero ufficiale per questa sessione di riparazione rischia di essere in uscita. Il protagonista è Noah Okafor che, come confermato quest'oggi da Tuttosport, oggi è atteso al Lipsia per le visite mediche di rito. Secondo quanto viene riportato i due club hanno trovato un accordo per il prestito con diritto di riscatto: l'opzione d'acquisto a fine anno è stata fissata sui 25 milioni di euro. Una mossa che potrebbe liberare lo spazio in rosa a quello che viene presentato come l'obiettivo numero uno del mercato del Milan: Marcus Rashford. Dopo il colloquio con il fratello-agente è stato confermato che la buona riuscita dell'operazione dipende dall'ingaggio. Attualmente l'inglese guadagna 14 milioni netti: per un prestito con diritto di sei mesi ci sarebbe da pagare solamente metà stipendio e ci si augura con la partecipazione del Manchester United. Il tema è capire l'eventuale stipendio in caso di acquisto a titolo definitivo. Conceicao ha dato l'ok all'operazione.

Sogno Ricci

Non è solo il reparto offensivo a rimanere sotto la lente di ingrandimento della dirigenza a Casa Milan. Nonostante il ritorno di Bennacer e la speranza di vedere Loftus e Musah con un rendimento più continuo, anche il centrocampo rimane un tema all'ordine del giorno. In tal senso, come viene raccontato, Samuele Ricci rimane il sogno (per ora) proibito. Il Milan avrebbe voluto anticipare tutti tentando il colpo a gennaio ma questa sembra una mossa al momento complicata. E così tornano in auge i profili di due giovani di personalità come Warren Bondo in forza al Monza e Reda Belahyane dell'Hellas Verona. Su quest'ultimo l'interessamento negli ultimi giorni pare però essere un po' scemato.