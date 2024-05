CorSera - Pioli sogna la Premier League: a metà settimana incontrerà i suoi agenti e farà il punto sul futuro

Sabato contro la Salernitana si è conclusa l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Quale sarà ora il suo futuro? Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, l'ormai ex tecnico rossonero sogna la Premier League e a metà di questa settimana incontrerà i suoi agenti per fare il punto sul suo futuro.

Queste le parole di Pioli dopo l'ultima gara contro la Salernitana: "Che identikit di club cerco? Non c'è un identikit: mi auguro di trovare delle situazioni, delle persone, dei presidenti, in cui io sento che si possa fare qualcosa di speciale, che non vuol dire solo poter vincere, ma vuol dire emozionarsi, migliorare i giocatori, ottenere risultati importanti. Ma non lo so: sono stato troppo attento a non farmi distrarre da niente per rispetto e gratitudine verso il Milan; fino ad oggi non ho ascoltato nessuno, poi nei prossimi 15 giorni se qualcuno mi vorrà incontrare sarà disponibile. Sì, la Premier mi stimola, ma non so se sarà possibile".