L'Udinese riscatterà Zaniolo. Il Milan osserva: Allegri lo voleva già alla Juventus

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Nicolò Zaniolo verrà riscattato a fine stagione dall'Udinese che pagherà al Galatasaray la cifra del riscatto, vale a dire 10 milioni di euro, mentre non è scontata la sua permanenza in Friuli. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il Milan è alla finestra e sta osservando con attenzione la situazione perchè in estate, oltre al grande centravanti, i rossoneri potrebbero provare a prendere anche un giocatore che sappia muoversi sia da seconda punta che da attaccante esterno.

E un nome che intriga in via Aldo Rossi è proprio quello di Zaniolo che già in passato, quando c'era Paolo Maldini nella dirigenza milanista, è stato cercato dal Diavolo. Anche Massimliano Allegri è un suo estimatore tanto che nell'estate 2022 aveva provato a prenderlo quando era sulla panchina della Juventus.