Milan, torna di moda il nome di Zaniolo. In passato Paolo Maldini era stato vicino a prenderlo

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L'obiettivo principale del Milan nel prossimo mercato estivo sarà prendere un grande centravanti, ma potrebbe non essere l'unico innesto nel reparto offensivo milanista visto che i rossoneri potrebbero provare ad inserire in rosa anche un giocatore che sappia muoversi sia da seconda punta che da attaccante esterno.

Un profilo che piace per questo ruolo è quello di Nicolò Zaniolo che, dopo alcune stagioni complicate a causa degli infortuni, quest'anno si è rilanciato con la maglia dell'Udinese. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che già in passato l'ex Roma era stato nel mirino del Milan: quando era nella dirigenza rossonero, Paolo Maldini era stato infatti vicino a prenderlo, ma poi saltò tutto con il suo addio.