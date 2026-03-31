Milan, riecco Loftus-Cheek: sarà convocato per Napoli, indosserà una protezione su misura

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Dopo la frattura della mascella rimediata contro il Parma in seguito ad un duro scontro con il portiere gialloblu Corvi, i tempi di recupero parlavano inizialmente di diverse settimane ai box, ma Ruben Loftus-Cheek ha risolto in anticipo i problemi legati al pesante trauma facciale e farà parte dei convocati di Max Allegri per la trasferta sul campo del Napoli di lunedì prossimo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il giocatore inglese scenderà in campo con un dispositivo di protezione su misura.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45