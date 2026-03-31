Il CorSport sul Milan: "Kostic in rossonero, caos nel Partizan"

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Da qualche ora il Milan ha chiuso per Andrej Kostic, ma intanto si è scatenata una vera e propria guerra interna al Partizan Belgrado per la cessione del 19enne. Ne parla il Corriere dello Sport, che titola a riguardo: "Kostic in rossonero, caos nel Partizan".

Secondo il vicepresidente Pedrag Mijatovic, la cifra incassata dal club serbo è troppo bassa in rapporto al valore del giocatore: "Prendo completamente le distanze da tale decisione. Affermo di non essere stato in alcun modo consultato in merito al trasferimento di Andrej Kostić e di non aver mai nemmeno visto l'offerta del Milan.

Sottolineo che, se fossi stato coinvolto nel processo decisionale, avrei fatto sapere in modo chiaro e inequivocabile a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di essere assolutamente contrario ad accettare un'offerta così irrisoria", ha fatto sapere Mijatovic attraverso un comunicato.

Kostic sarà un rinforzo di Milan Futuro per prepararsi alla prima squadra: la dirigenza milanista è convinta che in breve tempo il montenegrino possa giocare insieme al gruppo di Massimiliano Allegri.