Rilancio Milan per André? La nuova offerta da 22 milioni non trova conferme. Trattativa saltata

vedi letture

Nella giornata di ieri, dal Brasile è arrivata l'indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe rilanciato il suo interesse per André, 19enne centrocampista del Corinthians: Espn parla di una nuova offerta da 22 milioni di euro, dunque cinque milioni in più rispetto ai 17 milioni messi sul piatto qualche settimana fa, ma, secondo quanto riferisce Tuttosport, la proposta non trova conferme nell'ambiente rossonero.

IL MILAN ABBANDONA LA PISTA PER IL CENTROCAMPISTA BRASILIANO

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha definitivamente abbandonato la pista che portava ad André, giovane diciannovenne centrocampista che sembrava essere ormai prossimo a vestire la maglia rossonera. Dopo l'accordo raggiunto tra il Milan e il club bianconero, il presidente dei brasiliani ha deciso di bloccare la trattativa e di cambiare le condizioni, cosa che al Milan non è piaciuta, tanto da far saltare l'affare definitivamente.