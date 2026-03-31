Gazzetta: "Loftus-Cheek ok per Napoli. Gabbia lavora, ma sarà out"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Loftus-Cheek ok per Napoli. Gabbia lavora, ma sarà out". Max Allegri ha fissato per domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti in vista del big-match di lunedì prossimo in casa del Napoli, gara per la quale Ruben Loftus-Cheek tornerà tra i convocati. Il centrocampista inglese ha risolto in anticipo i problemi legati alla frattura della mascella riportata contro il Parma e potrà tornare a disposizione del tecnico livornese grazie ad un dispositivo di protezione su misura.

Chi invece non dovrebbe esserci al Maradona è Matteo Gabbia che è reduce dall'intervento di ernia inguinale di inizo marzo: il difensore milanista sta proseguendo il suo percorso di recupero e ieri ha lavorato a Milanello anche nel giorno di riposo, ma difficilmente potrà essere a disposizione di Allegri per la trasferta di Napoli.