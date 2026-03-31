Gazzetta: "Nba Europe, oggi le offerte. Cardinale c'è, ma..."

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La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Nba Europe, oggi le offerte. Cardinale c'è, ma...". Oggi è il giorno in cui scadrà il termine per presentare alla Nba le prime offerte non vincolanti per le franchigie di Nba Europe, la nuova lega di basket che dovrebbe partire nel 2027. Gerry Cardinale, patron rossonero e numero uno di RedBird, è da sempre in prima linea su questo progetto e dovrebbe presentare una proposta.

Va però detto che nelle ultime settimane c'è stato un raffreddamento dell'entusiasmo per due motivi: prima di tutto per gli elevati costi dell'operazione (sia per l'acquisizione di una franchigia, sia per la gestione) e poi anche per il recente coinvolgimento dell'Eurolega che favorisce l'Olimpia Milano ai danni di Milan e Inter.