Juventus-Milan, quote marcatore

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Seconda trasferta su due a Torino per il Milan, che sfida la Juventus con entrambe le squadre a punteggio pieno. Bianconeri che si presenteranno con due volti nuovi, Sarr e Woltemade, a dare una mano a Spalletti. E Milan che inizierà a recuperare i titolari, fin qui lasciati fuori come Pulisic e Moreira o poco utilizzati come Rabiot. Capiremo già a che punto sono le due grandi deluse della passata stagione e quanto grandi possono essere le loro ambizioni.

Goncalo Ramos marcatore in Juventus-Milan: il portoghese vuole proseguire sulla scia dell'ultima partita

Per accontentare Ruben Amorim, il Milan ha scucito ben 74 milioni di euro per strapparlo al Paris Saint-Germain ed è lecito avere grandi aspettative. In pre-campionato ha brillato soprattutto nella partita contro il Manchester United dove ha segnato e servito un assist. Col Venezia ha rotto il ghiaccio in campionato, peraltro segnando il gol decisivo e davanti ai suoi tifosi. Ha numeri importanti, qualità spalle alla porta e nel gioco aereo. Lo attendiamo al primo grande big match.

Pronostico marcatore Juventus Milan: RAMOS 3.75 info 3.25 info 3.40 info 3.30 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 220 euro, con 20€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Pulisic marcatore in Juventus-Milan, c'è un rigore da farsi perdonare

Uno dei volti del crollo verticale del Milan dello scorso girone di ritorno è senza dubbio Christian Pulisic. Zero gol segnati, prove incolori, semplicemente irriconoscibile. Ma nel 3-4-2-1 di Amorim è potenzialmente devastante e l'allenatore è pronto a puntarci. Quale migliore occasione per dire "sono tornato" che la sfida dello Stadium? L'anno scorso fallì il rigore che poteva valere la vittoria e ora Capitan America può rifarsi. E riprendersi il Milan.

Scommesse marcatore Juventus-Milan: PULISIC SEGNA 4.00 info 3.30 info 3.25 info 3.19 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Rabiot marcatore in Juventus-Milan, occhio alla legge dell'ex

Due ingressi da subentrato per Adrien Rabiot, in ritardo di condizione dopo essere arrivato a Milanello a Ferragosto, dopo una stagione logorante terminata col Mondiale. Eppure, il centrocampista anche con pochi minuti a disposizione ha fatto la differenza, sparigliando le carte soprattutto nella sfida contro il Torino. E ora in quello che è stato per cinque anni il suo stadio ha l'occasione per farsi rimpiangere. Del resto il gol dell'ex è una cosa vecchia come il gioco del calcio.

Juventus Milan pronostico: RABIOT MARCATORE 5.80 info 5.75 info 6.00 info 6.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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