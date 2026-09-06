Juventus-Milan, quote marcatore
Seconda trasferta su due a Torino per il Milan, che sfida la Juventus con entrambe le squadre a punteggio pieno. Bianconeri che si presenteranno con due volti nuovi, Sarr e Woltemade, a dare una mano a Spalletti. E Milan che inizierà a recuperare i titolari, fin qui lasciati fuori come Pulisic e Moreira o poco utilizzati come Rabiot. Capiremo già a che punto sono le due grandi deluse della passata stagione e quanto grandi possono essere le loro ambizioni.
Goncalo Ramos marcatore in Juventus-Milan: il portoghese vuole proseguire sulla scia dell'ultima partita
Per accontentare Ruben Amorim, il Milan ha scucito ben 74 milioni di euro per strapparlo al Paris Saint-Germain ed è lecito avere grandi aspettative. In pre-campionato ha brillato soprattutto nella partita contro il Manchester United dove ha segnato e servito un assist. Col Venezia ha rotto il ghiaccio in campionato, peraltro segnando il gol decisivo e davanti ai suoi tifosi. Ha numeri importanti, qualità spalle alla porta e nel gioco aereo. Lo attendiamo al primo grande big match.
|3.75
|info
|3.25
|info
|3.40
|info
|3.30
|info
|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
|info
|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
|info
|fino a 2.000 euro, con 1.000€ senza deposito
|info
|fino a 220 euro, con 20€ senza deposito
|info
Pulisic marcatore in Juventus-Milan, c'è un rigore da farsi perdonare
Uno dei volti del crollo verticale del Milan dello scorso girone di ritorno è senza dubbio Christian Pulisic. Zero gol segnati, prove incolori, semplicemente irriconoscibile. Ma nel 3-4-2-1 di Amorim è potenzialmente devastante e l'allenatore è pronto a puntarci. Quale migliore occasione per dire "sono tornato" che la sfida dello Stadium? L'anno scorso fallì il rigore che poteva valere la vittoria e ora Capitan America può rifarsi. E riprendersi il Milan.
|4.00
|info
|3.30
|info
|3.25
|info
|3.19
|info
Rabiot marcatore in Juventus-Milan, occhio alla legge dell'ex
Due ingressi da subentrato per Adrien Rabiot, in ritardo di condizione dopo essere arrivato a Milanello a Ferragosto, dopo una stagione logorante terminata col Mondiale. Eppure, il centrocampista anche con pochi minuti a disposizione ha fatto la differenza, sparigliando le carte soprattutto nella sfida contro il Torino. E ora in quello che è stato per cinque anni il suo stadio ha l'occasione per farsi rimpiangere. Del resto il gol dell'ex è una cosa vecchia come il gioco del calcio.
|5.80
|info
|5.75
|info
|6.00
|info
|6.00
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori Siti Scommesse
- Bonus Benvenuto Scommesse
- Quote Maggiorate Milan