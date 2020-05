A Bola - Sporting Lisbona, ultimatum al Milan per Maximiano

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona starebbe fissando un ultimatum al Milan per la situazione di Luis Maximiano. Il portiere portoghese, in particolare, era stato sondato dai rossoneri in caso di partenza di Donnarumma ma l'indecifrabilità del rinnovo del portiere italiano ha portato il club di via Aldo Rossi a non formalizzare un'offerta concreta. In questo senso, i portoghesi sarebbero disposti a cedere il giocatore per 20 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe essere utile per le casse biancoverdi.