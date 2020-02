A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Abanda in prestito in Svizzera

Il Milan ha emesso una nota sul proprio sito in cui spiega di aver ceduto in prestito Leroy Abanda agli svizzeri del Neuchatel Xamax: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Leroy Abanda Mfomo al Neuchâtel Xamax FCS. Il Club augura a Leroy tutto il meglio per il prosieguo della Stagione Sportiva". La finestra del calciomercato italiano è chiusa in entrata, ma sono permesse operazioni in uscita verso federazioni in cui la sessione è ancora attiva, come quella elvetica.