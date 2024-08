Adrien Rabiot ancora disoccupato: il Milan ci spera

Il Milan, in questa fase finale di sessione di calciomercato, punta tutto sull'arrivo di un nuovo centrocampista, nella speranza che questo possa essere al più presto a disposizione di Fonseca a Milanello. La prima scelta, come è noto e come confermato anche ieri sera dallo stesso tecnico del Diavolo, è Youssouf Fofana: bisogna abbattere le resistenze del Monaco. In caso negativo da via Aldo Rossi preparano le alternative e i piani B al centrocampista francese.

Avulso da questo discorso ma sempre seguito dal Milan è invece Adrien Rabiot che, al 14 agosto, risulta ancora incredibilmente disoccupato. Nessun club per ora ha soddisfatto le elevate richieste del giocatore e della madre agente. Il club rossonero rimane alla finesta e spera: la sua mossa l'ha fatta al termine di giugno con un'offerta che però non è stata considerata dall'ex Juventus che, comunque, si trova ancora a spasso e potrebbe essere costretto a rivedere le sue pretese. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.