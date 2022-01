Affare Lazetic, Corriere dello Sport: "Arriva il nuovo Vlahovic"

“Arriva il nuovo Vlahovic”, titola il Corriere dello Sport parlando del giovane Marko Lazetic, giovane talento che dovrebbe approdare presto alla corte di Pioli. L’affare, intavolato sulla base di 5 milioni (bonus compresi), dovrebbe concretizzarsi nel giro 48-72 ore. In patria viene già paragonato a Vlahovic: per il club rossonero sarà un investimento per il futuro.