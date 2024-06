Affare Zirkzee, il Manchester United si è informato sulla clausola di 40 milioni valida fino a metà agosto. Per il Milan il vero ostacolo restano le commissioni

Il futuro dell'attaccante olandese Joshua Zirkzee resta al momento incerto e non con sviluppi positivi per quanto riguarda l'interesse mostrato dal Milan in questi ultimi mesi. Infatti, come ormai raccontato da tempo il vero ostacolo per arrivare a Zirkzee sarebbero le esagerate commissioni richieste dall'agente dell'ex Bayern Monaco. Le ultime notizie riportato a un sempre più forte pensiero del Manchester United.

Infatti, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Manchester United si è informato sulla clausola di 40 milioni per Joshua Zirkzee valida fino a metà agosto, avviando già contatti e discussioni con gli agenti dell'olandese. Per il Milan, ad oggi il vero problema restano sempre le commissioni.