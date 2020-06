Ag. Biglia: "Il Milan gli prolungherà il contratto fino al 2 agosto. Futuro? Non escludo il ritorno in Argentina"

Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, è intervenuto a Radio La Red, confermando che il suo assistito verrà confermato dal Milan oltre il 30 giugno ma che poi sarà libero di trovare un'altra destinazione: "Il Milan gli prolungherà il contratto fino al 2 agosto, poi ci sarà libertà di azione. Non escludo il ritorno in Argentina, ci sono anche contatti in Italia e da club della Liga".